Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.

Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. YENİ TARİH KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Kaynak: DHA