Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde saat 00.23'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz, depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok" açıklamasını yaptı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.





"HERHANGİ BİR HASAR TESPİTİ YOK"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok" dedi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Kaynak: DHA