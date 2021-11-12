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Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor

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Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor

Bodrum-Milas kara yolu üzerinde bulunan tuzla sulak alanına flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geldi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Bodrum-Milas kara yolu üzerinde bulunan tuzla sulak alanına flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geldi. Yüzlerce flamingo sürüsünün havadan görüntülendi.

Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar her yıl olduğu gibi koruma altında bulunan Tuzla sulak alanına akın akın gelmeye başladı. Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanındaki görüntüleri ise görsel şölene sahne oldu. Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı. Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı, flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların Tuzla sulak alanında oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi.

(Eren Ayhan - İbrahim Kılınç/İHA)

Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor

Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor

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