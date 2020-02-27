Flamenko ile Cazı Buluşturan Chano Domínguez CRR'de!

27.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:28

Dünyanın en iyi müzisyenlerinden bir olarak gösterilen İspanyol cazcı Domínguez, flamenko cazını da etkilemiş ve pek çok ünlü isimle çalışmıştır. Bu sanatçılar arasında; Paco de Lucía, Enrique Morente, Jorge Pardo, Carles Benavent, Martirio, Wynton Marsalis, Paquito d'Rivera, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Jerry Gonzalez, Gonzalo Rubalcaba, Michel Camino, Chucho Valdés, Joe Lovano ve George Mraz gibi isimler yer almaktadır.

Domínguez'in müziği; Lincoln Center Caz Orkestrası, WDR Cologne Big Band, Orquesta Nacional de España, Orquesta Nacional de Latvia, Orquesta de Cámara del Vallés ve Orquesta Nacional de Costa Rica gibi birçok topluluk ve orkestra tarafından icra edilmiştir. "Bendito" ile 2016 yılında dördüncü kez Latin Grammy'ye aday gösterilen sanatçı, Blas Cordoba ile yaptığı "El Kejio" kaydıyla da yapımcı, besteci ve piyanist olarak öne çıkmıştır.

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Kaynak: Bültenler