Müzikseverlere 'Evde Kal' listesi
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Müzikseverlere 'Evde Kal' listesi

Müzikseverlere 'Evde Kal' listesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Dijital müzik platformu fizy, tam kapanma sürecinde müzikseverlere özel 'Evde Kal' listesi hazırladı.

Dijital müzik platformu fizy, tam kapanma sürecinde müzikseverlere özel 'Evde Kal' listesi hazırladı.

Dijital müzik platformu fizy, pandemi önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma sürecinde kullanıcılarının evlerinde müzikle daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Evde Kal' listeleri oluşturduğunu duyurdu. Platform tarafından hazırlanan 'Evde Kal Pop' 'Evde Kal Spor' ve 'Evde Kal Fresh' olmak üzere üç liste kullanıcıların beğenisine sunuldu.

POPÜLER YERLİ VE YABANCI ŞARKILAR YER ALIYOR

Listelerde Türkiye'nin son dönemde öne çıkan müzisyenleri Melike Şahin, Zeynep Bastık, Kalben ve Emir Can İğrek gibi isimler yer alırken, Billie Eilish, The Weeknd ve Justin Bieber gibi popüler yabancı şarkıcılara ait parçalar da bulunuyor.

AKILLI TELEFON KAZANMA FIRSATI

15 Haziran tarihine kadar devam edecek olan çekilişte fizy kullanıcıları arasından seçilecek 10 kişiye Iphone 12 model akıllı telefon hediye edileceği açıklandı. Yarışmaya katılmak için kullanıcıların, uygulama içinde yer alan 'çekilişe katıl' butonuna tıklamaları, premium aboneliklerinden birine sahip olmaları ve çekiliş süresince bu aboneliği sürdürmeleri gerekiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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