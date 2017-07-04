Fizibilite Çalışmaları Olumlu Sonuçlanırsa "Bizim" Ailesine 10 Yeni Mağaza Daha Eklenecek

Bizim Toptan Satış Mağazaları'ndan KAP'a yapılan bildirimde Genel Müdür Hüseyin Balcı'nın göreve gelişi akabinde yılın ilk yarısına dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hüseyin Balcı'nın sözleri:

Yılın başında Yönetim Kurulu ve idari kadro değişiklikleri sonrasında, stratejik yaklaşımlar, odaklanma ve büyüme yapısını yeniden ele alınması çalışmaları başarıyla tamamlandı. Şirketin üç yıllık stratejisi gözden geçirildi ve büyümeyi ve karlılığı ön plana çıkaran bir model benimsendi.

"BÜYÜME VE ODAKLANMA STRATEJİLERİNİN OLUMLU ETKİSİ VAR"

İlk çeyrekte yüzde 6,4 oranında küçülme gösteren şirketimiz, yılın ikinci çeyreğinde ise uzun vadeli plan ve programlarımız çerçevesinde yapılan değişikliklerin etkisinin nispeten ortaya çıkmaya başladığı bir dönem yaşadı. Bu toparlanmada, büyüme ve odaklanma stratejilerindeki değişikliklerin yanında sene başından itibaren açılan 5 yeni mağazanın da olumlu etkisi var.

"HEDEFTE 10 YENİ MAĞAZA AÇILMASI VAR"

Yılsonuna kadar, fizibiliteleri olumlu sonuçlanırsa, 10 adet yeni mağaza açılması hedeflenmekte. Açılışı yapılan mağazalarımız, yakın gelecekte, bu karlı ve daha hızlı büyüme stratejimize hizmet etmeye başlayacak. Bu doğrultuda yatırımlara devam edilmesi planlanıyor.