Fiyatı altınla yarışan erik, hırsızların hedefi oldu

İlk hasatında kilogramı bin liradan satılan ve altınla yarışan erik sonunda hırsızların hedefi oldu.

İlk hasatında kilogramı bin liradan satılan ve altınla yarışan erik sonunda hırsızların hedefi oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde turfanda erik serasına giren hırsızlar, en verimli 40 ağaçtan, değeri 40 bin lirayı bulan eriği bir gecede çalıp kayıplara karıştı. Üreticinin zararı kayıt yapan güvenlik kameralarına verilen zararla birlikte 65 bin lirayı buldu. Sera artık Rottveiler cinsi köpeğe emanet.

Sera sahibi Cengiz Avcı, ilk hasatı yeni yaptıklarını ve tam kazanç sağlayacakları dönemde bu olayı yaşadıklarını dile getirdi. Avcı, eriği 50 gramlık, 100 gramlık paketlerde satarken bir gecede 40 kilo eriklerinin çalınmasının şokunu üzerinden atamadı.

Hırsızlığın geçen hafta yaşandığını söyleyen Cengiz Avcı, sabah geldiğinde seranın arka penceresini açık bulduklarını ve hırsızlığın büyük ihtimalle gece geç saatlerde yaşandığını dile getirdi. Seranın plastiğinin falçata ya da bıçak gibi kesici bir aletle kesildiğini tespit ettiklerini söyleyen Avcı, her birinde en az 5 kilogram erik olan 30-40 ağacın meyvesinin toplanmış olduğunu söyledi.

Hırsızların önce elektrik panosundan güvenlik kameralarının elektriğini kestiklerini ve kayıt almasını engellediklerini bunu yaparken kameraların da zarar gördüğünü söyleyen Cengiz Avcı, matire gönderdikleri kameraların maliyetiyle birlikte toplam zararının 65 bin lira civarında olduğunu kaydetti.

Eriğin fiyatının altınla yarıştığı dönemde 40 kilonun üzerinde ürününü kaybetmiş olmanın şokunu üzerinden atamayan Cengiz Avcı, "Ağaçlarda bir kilo meyve bile kalmamıştı. Ürünümüz yeni çıkmıştı ve en pahalı dönemiydi. Biz 50-100 gramlık paketlerde satış yaparken, 40 kilo meyvemiz çalındı. 40 bin lira zarara uğradık. Seranın etrafında kamera sistemimiz var ama hepsini atlatmışlar. Bundan sonra tedbirlerimizi çok daha artırdık. Kangal ve rottveiler cinsi köpeklerimiz olacak, kamera sistemimiz bir ise yirmiye çıkaracağız Daha önce başka ürünlerimizde bu tür olaylar olmuştu. Seralarda el izi, parmak izi çıkmadığı için şikayette bulunsak da bir şey yapılamıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı