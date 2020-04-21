Fitre ne kadar 2020? Fitre nedir, kimlere verilir? Kimler fitre verebilir? Fitre ne zaman verilir?
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İmamı Şafi, Dini, Güncel

Fitre ne kadar 2020? Fitre nedir, kimlere verilir? Kimler fitre verebilir? Fitre ne zaman verilir?

Diyanet fitre miktarı ne kadar? Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre, İslam dininda vacip bir ibadettir ve mal ile yapılır. Ramazan bayramının birinci günü verilir. İhtiyaç sahibi insanların bayramı güzel karşılaması amaçlanır. Fıtır sadakası (fitre) nedir? Fitre kimlere verilir?

21.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:43
Fitre ne kadar 2020? Fitre nedir, kimlere verilir? Kimler fitre verebilir? Fitre ne zaman verilir?

Kimler fıtır sadakası verebilir? Yeteri miktarda mala sahip olan Müslümanların vermesinin uygun olacağı bilinen fitre, şafii mezhebinde ise farzdır. Fitrenin verileceği en güzel zaman Ramazan bayramı namazının hemen öncesidir. Ancak bayram öncesi ve sonrasında da verilebilir. İşte, fitre hakkında detaylar...

FİTRE NEDİR? FITIR SADAKASI NEDİR?

Fıtır sadakası, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında yeteri miktarda mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir. (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da vermek uygundur. Ancak, bayram namazından önce verilmesi hoş kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonrasına bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.(Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, anne, baba, dedeler ve nineler, çocuk ve torunlar ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

KİMLER FİTRE VEREBİLİR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında yeterli miktar (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekten sorumludur. Buna karşılık kişinin anne-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek "farz"dır ve bununla yükümlü olmak için yeter miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar yiyeceğe sahip zengin-fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280).

2020 DİYANET FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Fıtır sadakası, mevcut sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27.00 TL. olarak belirlendi.

Belirlenen bu miktar, "asgari miktar" olup, "sadaka-i fıtır"da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir tutar vermesidir. Söz konusu miktar, gıda vb. şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir.

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