Fıtrat ne demek? İslam'da Fıtrat nedir? İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de Fıtrat anlamı nedir?
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Fıtrat ne demek? İslam'da Fıtrat nedir? İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de Fıtrat anlamı nedir?

25.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:06
Fıtrat ne demek? İslam'da Fıtrat nedir? İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de Fıtrat anlamı nedir?

Kur'an-ı Kerim'de, Hadislerde bahsedilen Fıtrat ne demek? Fıtrat kelimesi sözlükte, Kur'an-ı Kerim'de ne anlama gelmektedir.

Farklı Hadislerde farklı anlamlar çıkarılan Fıtrat ne demek? İslam'da Fıtrat nedir? Fıtrat kelimesi sözlükte, Kur'an-ı Kerim'de ne anlama gelmektedir.

FITRAT NE DEMEK?

Yaratmak, icat etmek anlamında kullanılır. Fatr kelimesinden türeyen Fıtrat, yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş" anlamında kullanılır.Buna göre fıtrat ilk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumlarını belirtir (İbn Abdülber, XVIII, 57 vd.; Lisânü'l-?Arab, "f?r" md.; Tâcü'l-?arûs, "f?r" md.).

İSLAM'DA FITRAT NEDİR?

İslam'da Fıtrat kelimesi, "Sen yüzünü Hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir" (er-Rûm 30/30) meâlindeki âyetle Kur'an-ı Kerim'de dile getirilmiştir.Bazı hadislerde farklı anlamalar ile açıklansa da, Bu görüşler içinde en mâkul olanı ve giderek en çok ilgi göreni, fıtratın, ilk yaratılış sırasında Allah'ın insan tabiatına bahşettiği yaratanını tanıma eğilimi, ruh temizliği vb. olumlu yetenek ve yatkınlıkları ifade ettiği şeklindeki anlayıştır.

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