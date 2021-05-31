Fitoterapi Nedir?
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Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi Nedir?
Bültenler - Haberler | Güncel

Fitoterapi bitkilerle tedavi; fito bitki, terapi tedavi demektir. Bitkilerle tedavi anlamına gelir. İlk insandan bu yana kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Geleneksel halk hekimliği olarak günümüze kadar gelmiş olan bir tedavi yöntemidir. Şifalı bitkiler dediğimiz, tıbbi bitkiler dediğimiz bitkileri kullandığımız ve faydalandığımız bitkilerle yapılan bir tedavidir. Hemen hemen bütün hastalıkların tedavisinde, bütün kronik hastalıkların tedavisinde fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILINDA ONAYLADI

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT yönetmeliği yayınlandıktan sonra, yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yayınlandıktan sonra tıp doktorları bu alanda eğitim almaya başladı.

Yine Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuatlar çerçevesinde, 2014'den bu yana da fitoterapi tıp doktorları tarafından uygulanagelen bir yöntem haline geldi.

KANSER HASTALARINDA FİTOTERAPİ

Bitkisel tedavi son dönemde özellikle kanser hastalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Fitoterapinin DNA hasarını hem önleyici hem de onarıcı özelliği vardır. Ve yine fitoterapinin anti tümör özellikleri vardır, yani kanser hücreleri üzerinde direkt öldürücü özellikleri vardır. Fitoterapi tümör oluşumunu önleyici ve oluşmuş tümörü öldürücü bir tedavi yöntemidir. Kemoterapide belli bir süreden sonra direnç oluşur ve fitoterapi tedavisi bu direnci ortadan kaldırır. Ve yine metastaz dediğimiz durumlarda, kanserin son evresinde bile bitkisel tedavilerin çok ciddi faydaları vardır.

Kanser hastalarında radyoterapinin ve kemoterapinin yan etkilerinin kaldırılmasında fitoterapinin çok büyük etkisi vardır. Hastanın konforunu, tedavisini ciddi yönden olumlu etkilemektedir. Ayrıca kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini arttırıcı özellikleri bulunmaktadır. Hastanın tedavi şansı fitoterapiyle çok daha yükseltilmiş olunmaktadır. Fitoterapi hem hastanın beslenmesini hem de tedavisini çok iyi bir şekilde yerine getirebilmektedir.

Fitoterapi yardımcı bir yöntem olarak da hastalık oluşmadan önce de kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Hastalık teşhis edildikten sonra da kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Hem kanserin erken evrelerinde kullanabileceğimiz bir yöntemdir hem de kanserin 3. evresinde ve 4. evresinde de etkin bir şekilde faydalanmamız mümkündür. Hasta beslenebildiği sürece fitoterapiden faydalanabiliriz. Kanserin yayılmasını, kanserin büyümesini sağlayan bütün sebepler üzerinde fitoterapinin ciddi etkileri var ve yapılan bilimsel çalışmalarda bu ortaya koyulmuştur.

HEMEN HER HASTALIKTA UYGULANABİLİR

Fitoterapinin kronik rahatsızlıklarda çok yönlü etkileri vardır. Fitoterapi bütün insanlık tarihinde bilinen bir tedavi yöntemidir. Bitkiler temel beslenme olarak da önemlidir ve bu bitkilerden fitoterapi tedavi yöntemiyle etkin bir şekilde faydalanılmaktadır.

Kaynak: Bültenler

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