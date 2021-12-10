Fıstıki makam ne demek? Fıstıki makam anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fıstıki makam kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fıstıki makam anlamı ne? Fıstıki makam ne demek?

FISTIKİ MAKAM NE DEMEK?

Fıstıki makam: (genellikle yürüyüş için) istifini bozmadan, yavaş yavaş, çok yavaş olarak, ağır ağır.

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