Fıstıki makam ne demek? Fıstıki makam anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fıstıki makam, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fıstıki makam ne demek? Fıstıki makam anlamı ne? İşte, Fıstıki makam kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fıstıki makam kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fıstıki makam anlamı ne? Fıstıki makam ne demek?
FISTIKİ MAKAM NE DEMEK?
Fıstıki makam: (genellikle yürüyüş için) istifini bozmadan, yavaş yavaş, çok yavaş olarak, ağır ağır.
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