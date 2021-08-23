Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş
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Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş

Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine mermi isabet eden Mert Yıldırım'ın (8), dedesi H.Y.'ye ait tabanca ile oynarken kazara kendini vurduğu ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine mermi isabet eden Mert Yıldırım'ın (8), dedesi H.Y.'ye ait tabanca ile oynarken kazara kendini vurduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün Suruç'a bağlı Yaylatepe Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bahçede fıstık toplayan Mert Yıldırım, göğsünden tabancayla vuruldu. Yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yorgun mermi ile hayatını kaybettiği düşünülen Mert Yıldırım'ın yapılan incelemede, dedesine ait tabanca ile oynarken kendini vurduğunu tespit etti. Küçük Mert yakınlarınca toprağa verilirken, gözaltına alınana dede H.Y. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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