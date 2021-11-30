Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada - Haberler
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Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı.

YALOVA (İHA) - Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada

YALOVA - Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı. Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan Feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı. Yolcuların büyük bir panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı. Feribot zorlu bir yolculuğun ardından sağ salim Yalova Topçular iskelesine yanaştı.

Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada

Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada

Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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