Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü
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Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü

12.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:14
Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü

ADIYAMAN'da, fırtına nedeniyle binanın çatısından uçan sacın altında kalan Mustafa Şimşek (22), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, fırtına nedeniyle binanın çatısından uçan sacın altında kalan Mustafa Şimşek (22), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Özel Harekat Müdürlüğü'nün çatısındaki sac tabaka yerdinden söküldü. Uçan sac, yolda yürüyen Mustafa Şimşek'in üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü
Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü
Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü
Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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