Fırtınada hasar gören mendireğin onarılması isteniyor BARTIN'ın Amasra ilçesinde, balıkçı barınağındaki mendirekte bulunan dalgakıranlar, 2 yıl önce fırtınada hasar gördü.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, balıkçı barınağındaki mendirekte bulunan dalgakıranlar, 2 yıl önce fırtınada hasar gördü. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, olası fırtınada mendireğin daha da hasar görebileceğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki balıkçı barınağı, 2 yıl önce fırtınada hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, mendirekte bulunan beton bloklar halindeki dalgakıranlarda hasar oluşturdu. Beton bloklardan 13'ü yerinden oynayarak yan yattı, geçen ay da fırtınada hasar gördü. Balıkçılar, mendireğin daha fazla hasar oluşmadan, kış aylarından önce gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, balıkçı barınağının büyük tehlike altında olduğunu belirterek, "Her geçen gün hasarımız büyüyor. Buradaki balıkçıların can ve mal güvenliği tehlike altına girdi. Bir an önce buraya önlem alınsın. Önümüzdeki günlerde olası fırtınada bizim bulunduğumuz her yer denize karışır ve dümdüz olur. Çok büyük bir tehlike altındayız. Lütfen yardımcı olsunlar" diye konuştu.

