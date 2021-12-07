Fırtınada ağaç kökünden söküldü, aracın üzerine devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtınada ağaç kökünden söküldü, aracın üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtınada ağaç kökünden söküldü, aracın üzerine devrildi

Muğla'da yağmur ve fırtına etkili olurken, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 100 metre ileride rüzgarın etkisi ile kökünden sökülen ağaç aracın üzerine devrildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da yağmur ve fırtına etkili olurken, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 100 metre ileride rüzgarın etkisi ile kökünden sökülen ağaç aracın üzerine devrildi.

Menteşe Belediye ekipleri, kökünden sökülen ve aracın üzerine devrilen ağacı dallarından keserek devrilen temizledi. Araçta küçük hasar oluşurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. - MUĞLA

Fırtınada ağaç kökünden söküldü, aracın üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title