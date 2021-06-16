Fırtına ve hortum muz serasını vurdu

Fırtına ve hortum muz serasını vurdu Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan hortum ve fırtına merkez Aksu ilçesindeki buz seralarını adeta yerle bir etti.

Fırtına ve hortum muz serasını vurdu

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan hortum ve fırtına merkez Aksu ilçesindeki buz seralarını adeta yerle bir etti.

Antalya genelinde yağmur ve fırtınanın yoğun olduğu sabah saatlerinde yaşanan hortum ve şiddetli fırtına Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesinde bulunan bir muz serasın da ağır hasara yol açtı. 60 dekarlık muz serasının 10 dekarında muz ağaçları ve sera büyük zarar görürken serasının olduğu yerde ikamet eden üretici Emin Şencan, sabah saat 07.00'de başlayan yağmur, fırtına ve hortum sonrası serasının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Serasının bir bölümünün yıkılmasını canlı olarak gördüğünü kaydeden üretici Emin Şencan, "Benim muz ekili kapalı alan toplam seram 60 dekar. Seramın 8 dekarı hasar gördü. Muzlarımın tam doğum zamanıydı. Hasat öncesi doğum yapacaklardı. 8 dekar muz telef oldu. Tekrar yenilerini ekeceğiz. Kapalı alanda ilk defa başımıza geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilal Kara