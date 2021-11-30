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Fırtına mağduru şahini zabıta kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına mağduru şahini zabıta kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesinde fırtınanın etkisiyle bir ağaç veya elektrik direğine çarptığı tahmin edilen kızıl şahin, ölmek üzereyken zabıtaları tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çal ilçesinde fırtınanın etkisiyle bir ağaç veya elektrik direğine çarptığı tahmin edilen kızıl şahin, ölmek üzereyken zabıtaları tarafından kurtarıldı. Tedavisi yapılan şahin ardından yaşam alanına bırakıldı.

Çal Belediyesi'nde görevli zabıtalar Denizler Mahallesinden ilçe merkezi istikametine giderken, yol kenarında hareketsiz halde kızıl şahin cinsi şahin kuşu gördü. Kendinde olmayan şahini alan zabıtalar, veteriner Ediz Zeybek'e götürdü. Yapılan kontrolde şahinin kafa travması geçirdiği belirlendi. Yapılan tetkiklerin ve muayenenin ardından şahin kendine geldi. 1 gün gözetim altında bekletilen şahin, zabıtalar ardından da yaşam alanına bırakıldı.

Zabıtaları kutlayan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Kamu düzeninin sağlanmasına katkıda bulunup, halk sağlığını korumak için çalışan zabıtalarımız, çevreye ve yaban hayatına da saygılı. Yaralı şahini kurtardıkları için görevli arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Fırtına mağduru şahini zabıta kurtardı

Fırtına mağduru şahini zabıta kurtardı

Fırtına mağduru şahini zabıta kurtardı

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