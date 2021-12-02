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Fırtına halı sahayı hurdalığa çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına halı sahayı hurdalığa çevirdi

Arnavutköy'de fırtına sonrasında bir halı saha kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de fırtına sonrasında bir halı saha kullanılamaz hale geldi. Lodos'un etkisi ile bazı kısımları yıkılan ve çadırı uçan halı saha kullanılamaz hale geldi. Hurdalığa dönen halı saha havadan görüntülendi.

Lodos İstanbul'da bulunan bir çok ilçede evlere ve iş yerinde hasara yol açmıştı. Arnavutköy'de şiddetli rüzgardan etkilenen bir halı sahanın yan koruma demirleri devrildi. Çadırı ise uçtu. Lodos sonrasında hurdalığa dönen dev halı saha havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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