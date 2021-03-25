Fırtına haddi hasara yol açtı
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Fırtına haddi hasara yol açtı

İhlas Haber Ajansı / SABAHATTİN İDİZ - Haberler | 3. Sayfa

Fırtına haddi hasara yol açtı Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerde hasar oluştu.

Fırtına haddi hasara yol açtı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerde hasar oluştu.

Gevaş'ta 5 gündür devam eden fırtına, Timar Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde hasara neden oldu. Mahallelerinde 5 gündür fırtına etkili olduğunu dile getiren Nuriye Bahadır, "En son dün sabah şiddetini artıran fırtına bizim mahallede birçok evin çatısını uçurdu. Bazı ahırların çatısı uçtu, bazılarının da duvarı yıkıldı. Hayvanlar dışarıda kaldı. Fırtına hayvanlara ait yem ve samanı da uçurdu. Hayvanlarımız bu kış gününde yemsiz ve samansız kaldı. Bazı vatandaşların erzak depoları evlerinin dışında olur. Fırtına bunlara da zarar verdi" dedi.

Şakir Altıntaş isimli vatandaş ise fırtına sonrası ahırının çatısının uçtuğunu ve hayvanlarının dışarıda kaldığını belirterek, "Bu hayvanları komşularımıza ait ahırlara yerleştirdik. Saman ve yem uçtuğu için ne yapacağız bilmiyoruz. Kaymakamımız köyümüze geldi ve yerinde tespit yaptı. Hasar durumuna baktı, gerekli desteği vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Fırtına haddi hasara yol açtı
Fırtına haddi hasara yol açtı
Fırtına haddi hasara yol açtı
Fırtına haddi hasara yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SABAHATTİN İDİZ

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