Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
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Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı

21.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:08
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı

KARADENİZ'de son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık çeşitleri azaldı.

KARADENİZ'de son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık çeşitleri azaldı. Samsun'da az da olsa kısıtlamada sokağa çıkanlar, açık olan tezgahlardan balık satın aldı.

Karadeniz'de son haftalarda etkili olan fırtına balık tezgahlarını da vurdu. Balıkçıların şiddetli rüzgar yüzünden tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle tezgahlar neredeyse boş kaldı, balık fiyatları da arttı. Balıkçılar, ek tedbirlerle avı yeniden başlayan Karadeniz'in incisi hamside, sürülerinin daha soğuk olan Rusya'ya yöneldiğini ifade etti. Kentte sokağa çıkma kısıtlmasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarında; barbunun kilosu 40-45, mezgit 35-40, hamsi 25-30, tirsi 25, deniz levreği 150, çipura 40-50 ve somon da 35 liradan satışa sunuluyor.

'KARADENİZ HAMSİSİ, RUSYA'YA GİTTİ'Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda balıkçılık yapan Emirhan İlhan, fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını ifade ederek, "Balık, soğuğu ve fırtınayı çok sever, bu nedenle soğuk olunca balıkçıların yüzü güler. Balık bol olur, fiyatlar da düşer. Ancak bu sene çok karışık durumlar oldu, soğuk hava bekledik hava çok sıcak oldu. Bir denge kuramadık. Şimdi de son günlerde şiddetli rüzgar var, bu durum da balığı etkiledi. Tekneler, denize açılamadığı için çok az balık geldi ve fiyatlar da arttı. Herkesin istediği bir çeşitlilik tezgahlarda olmadı. Karadeniz'in en güzel balıklarından hamsi, şu an Rusya'ya gitti. Rusya, buraya göre çok daha soğuk olduğu için orada daha iyi hamsi var. Müşterilerimiz de bu duruma tepki gösteriyor, 'artık hava soğudu, neden hamsi yok, fiyatlar düşmüyor' diyorlar. Hava soğuk olabilir ama denize açılamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Müşterilerimiz hamsinin olmadığını bildiği için mezgit, barbun, levrek, çipuraya yönelmiş durumda" dedi.

- Samsun
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı
Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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