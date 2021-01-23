Fırkateyn ne demek? Milli Fırkateyn Projesi nedir? Fırkateyn ve Korvet arasındaki fark nedir?

MİLGEM Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla denize indirildi. Bunun üzerine vatandaşlar, Fırkateyn ne demek? Milli Fırkateyn Projesi nedir? Fırkateyn ve Korvet arasındaki fark nedir? araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Bugün yani 23 Ocak 2021 tarihinde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni denize indirildi!

FIRKATEYN NEDİR? FIRKATEYN NE DEMEK?

Fırkateyn veya Firkate, büyük gemileri destekleyen, nispeten küçük; çeşitli tonajlarda olmakla birlikte genelde 2000 - 4000 tonluk modern savaş gemisidir. Günümüz Batı donanmalarındaki destroyere tekabül eder. Hafif yapılı, hızlı, orta derecede silahlı ve tek başına uzun menzillerde devriye, akın ve irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Nispeten küçük ve hızlı olması sebebiyle, savaşlarda büyük gemilere destek verme veya kısa süreli savaşlara katılma hizmetinde bulunur.

Fırkateyn, İngilizce "Frigate" sözcüğünden gelme olduğu söylenmekteyse de, Arapça'dan gelme bir sözcük olması ihtimali daha kuvvetlidir. Eğer sözcük Arapça ise, Fırka Arapça parça, kısım, bölüm, ve eyn eki ise çiftlik bildirir. Bu durumda "iki parçalı" gibi bir anlama gelir. Aradaki "t" harfi kaynaştırma harfidir.

FIRKATEYN VE KORVET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Korvet hafif zırha sahip olan, sahil devriye gemilerine nazaran büyük, fırkateyne göre daha küçük savaş gemilerine verilen adıdır.

Korvetin görevi, genellikle kritik durumlarda sahil güvenliğini sağlamak, büyük filolara destek olmak ya da küçük çatışmalara destek sağlamaktadır. Korvet gemi tipindeki ya da benzeri gemilere "korvet" adı, ilk kez 1650'de İngilizler, 1670'lerde ise Fransızlar vermeye başladı.

Osmanlı terminolojisinde, korvet kaptanı, deniz binbaşısı, fırkateyn kaptanı ise deniz yarbayı statüsünde idi.