'Fırıncının Karısı' için buluştular!

10.09.2019 12:04

27 Eylül'de seyirciyle buluşacak olan 'Fırıncının Karısı' filmini vizyona girmeden önce filmin yapımcı Mahmut Kayımtu ile birlikte izleyen Büşra Pekin, Alper Kul ve Korhan Herduran hayli keyifli anlar yaşadı.

Alışılagelmişin dışındaki komik hikayesiyle izleyenleri güldürecek olan filmde, Büşra Pekin hayal dünyasında bir hayli uçuk fırıncının naif karısı Ferdane, Alper Kul paragöz fırıncı Mustafa ve Korhan Herduran ise oduncu Ramazan karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Bültenler