'Fırıncının Karısı' için buluştular!

'Fırıncının Karısı' için buluştular!

Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran başrollerini birlikte paylaştıkları komedi filmi 'Fırıncının Karısı'nı izlemek için bir araya geldi.

10.09.2019 12:04
'Fırıncının Karısı' için buluştular!

27 Eylül'de seyirciyle buluşacak olan 'Fırıncının Karısı' filmini vizyona girmeden önce filmin yapımcı Mahmut Kayımtu ile birlikte izleyen Büşra Pekin, Alper Kul ve Korhan Herduran hayli keyifli anlar yaşadı.

Alışılagelmişin dışındaki komik hikayesiyle izleyenleri güldürecek olan filmde, Büşra Pekin hayal dünyasında bir hayli uçuk fırıncının naif karısı Ferdane, Alper Kul paragöz fırıncı Mustafa ve Korhan Herduran ise oduncu Ramazan karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et