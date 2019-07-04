Firefox, Ücret Karşılığı Reklamları Kaldıran Abonelik Sistemini Duyurdu

Reklamlar, pek çok internet kullanıcısının canını sıkan bir konu haline geldi. İnternet sitelerin her köşesi reklamlarla dolu ve kullanıcılar, bu durumdan kurtulmak için bazı reklam engelleyici programlar kullanıyorlar. Ancak reklam verenlerin ve internet üzerinden iş yapan kişilerin gelirlerinin büyük bir çoğunluğu reklamlardan sağlandığı için, reklam konusunda yapılabilecek çok da bir şey olmadığını söylemek mümkün.

Reklam konusunda bugüne kadarki en yaratıcı fikir ise bu yılın başlarında Mozilla tarafından geldi. Mozilla, belirli bir ücret karşılığında reklamların kaldırılabileceğini ve bu konuyla ilgili bir şirketle çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Şimdi Mozilla'nın bu yeni sisteminin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Mozilla'nın "Firefox Ad-free Internet" olark isimlendirdiği bu sistem, aylık 5 dolar (yaklaşık 28 TL) karşılığında çalışacak. Sisteme üye olunması durumunda aylık olarak ücret ödemesi yapılacak ve bu süre içerisinde Firefox, herhangi bir reklam göstermeyecek. Ödediğiniz bu 5 dolarlık ücret ise, girdiğiniz internet sitelerine paylaştırılacak. Ayrıca bu sistemi hem mobil platformlar hem de masaüstü tarayıcınız için kullanabileceksiniz.

Mozilla, Firefox Ad-free Internet sistemi için bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesinde ufak bir anket doldurulmasına izin veriliyor. Bu anket, bahsedilen sisteme ne zaman üye olacağını, gerçekten abone olmak ya da olmamak istediğinizi ve bu sisteme ilginizi soruyor. Bu seçenekleri doldurduktan sonra da fikirlerini paylaşabileceğiniz bir sayfaya yönlendiriyor. Anketin tamamlanmasıyla birlikte Mozilla, bu sistemin ortağı olan Scroll'un internet sitesine kaydolarak sistemi kısa bir süreliğine deneyimleyebileceğinizi söylüyor.

Eğer söz konusu anketi doldurmak ve bu sistemi denemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.