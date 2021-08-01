Fireball yangın söndürme topu! Yangın topu nedir? Yangın söndürme topu nasıl çalışır? Yangın topunun etkisi nedir? Yangın topu nerelerde kullanılır?

Ülkemizde çıkan yangınlara pek çok çözüm üretilmektedir. Bunlardan biri de yangın topu olarak gündeme gelmekte. Bu kapsamda Yangın topu nedir? sorusunun yanıtı merak edildi. Yangın topu nedir? Yangın topu nerelerde kullanılır? Yangın topunun etkisi nedir? Fireball yangın söndürme topu hakkında merak edilenler.