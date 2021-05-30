Fire Flux Esports VALORANT kadrosunu duyurdu!
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Fire Flux Esports VALORANT kadrosunu duyurdu!

Fire Flux Esports VALORANT kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Berk "Rip" Tepe kaptanlığındaki kadro duyuruldu!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan Fire Flux Esports VALORANT kadrosunu duyurdu. UNLOST ve Marqnue'nin ortaklığıyla kurulan Fire Flux Esports VALORANT sahnesine yaklaşık 30 dakika önce giriş yaptı.

Organizasyon duyuru paylaşımını videoyla yaptı. Organizasyonun duyurduğu kadro ise şu şekilde:

Berk "Rip" Tepe

İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı

Asil "skyLeN" Yalçın

İbrahim "SouhcNi" Sağır

Kaan "Brasco" Elver

Toprak "Lauress" Kaynak

Volkan "sociablEE" Yönal

Salih "marqnue" Onaran (Koç)

Organizasyonun VALORANT ekosisteminde tanınan ve boşta olan en iyi oyuncularla anlaştığını görüyoruz. Organizasyon buna ek olarak Anatolia Esports ve Sangal Esports gibi takımlarla da görüşüp transferler yaptı. Duyuru videosu ise olaya bambaşka bir hava katmış. Acaba organizasyon bunca takım arasından sıyrılıp ülkemizdeki en iyi takımlar arasına girebilecek mi? Bu sorunun cevabını Riot Games tarafından düzenlenen turnuvalarda göreceğiz.

Playerbros ekibi olarak organizasyona hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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