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Fire Flux Esports Olaylı Transferini Gerçekleştirdi!

Fire Flux Esports Olaylı Transferini Gerçekleştirdi!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Fire Flux Esports, sterben'i kadrosuna kattı.

Futbolist'ten olaylı bir şekilde ayrılan gündemi uzun süre meşgul eden Emre "sterben" Demirci, Fire Flux Esports'a transfer oldu. Futbolist ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip hukuki sorunlar çıkaran sterben'in bir takımla görüştüğü ve bu takımın kendisinden boşa çıkıp bonservisini eline almasını istediğini iddia edilmişti. Futbolist yaptığı açıklamada dertlerinin sterben ile değil ortalığı karıştıran bu takımla olduklarını dile getirmişti. sterben'in bu süreçte birden fazla takımla görüştüğü de bilinenler arasında. Hatta bizzat Papara SuperMassive Blaze Kurucu Ortağı Bora Koçyiğit de sterben ile görüşmek istediğini fakat oyuncunun görüşmelere katılmadığını açıklamıştı.

Futbolist'in sterben hakkında yaptığı açıklama:

Fire Flux Esports ise bugün sosyal medya platformları üzerinden sterben transferini duyurdu. Topluluk tarafından tepkiler de gecikmedi. Zaten Fire Flux Esports üzerinde Bit Scam Skandalı'na karıştığı iddia edilen Erkek VALORANT Takımı'nın koçu Erim "Mavera" Sasal'a bir yaptırım uygulamadığı için büyük bir baskı vardı.

Emre "sterben" Demirci

Doğum Tarihi: 11 Ocak 1999 (23 yaşında)Uyruk:

Türkiye		Oynadığı Takımlar:

LOL- (26.06.2020 - 12.10.2020)

Futbolist (12.10.2020 – 06.01.2022)		İstatistikler: Rating– 1.07

ACS– 212.9

KD– 1.08

HS– %31.5

Fire Flux Esports Erkek VALORANT Takımı

İbrahim "SouhcNi" SağırIGL

Volkan "sociablEE" Yönal

Toprak "lauress" Kaynak

Berk "Rip" Tepe

Emre "JN3v1cEEE" Bekçe

Emre "STERBEN" Demirciİnaktif Oyuncular

Kaan "Brasco" ElverTeknik Kadro

Salih "marqnue" OnaranKoç

Erim "Mavera" SasalKoç

Çağrı "KyRo" BolatKoç

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Fire Flux Esports, Mavera, Gamegar,, Haber

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