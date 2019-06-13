Fırça tutan Belçikalı genç: 'Türkler beni yemeğe götürdü, formayı kendi isteğimle giydim'

İzlanda'da Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında bulaşık fırçası uzatarak dünya basınında yer alan ve tartışmalara neden olan Belçikalı Corentin Siamang euronews Türkçe'ye konuştu.

Belçika'nın Verviers kentinde yaşayan Corentin olayın hemen ardından aralarında Osman Tekatlı ve Bayram Kaya'nın da bulunduğu Türklerin kendisi ile doğrudan görüşmesiyle birlikteTürkiye forması giyerek yaşanan olaylardan dolayı özür diledi. Ancak bu özürü mesajının baskı altında alındığı öne sürüldü. Corentin Siamang, baskı iddialarını yalanladı. Euronews.com'da Görüntüle