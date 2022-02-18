Fırat Topkorur kimdir? Hacı Bayram Veli Molla Rüstem kim, gerçek adı nedir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri...

Fırat Topkorur kimdir, Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğu Molla Rüstem kimdir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir? Kim canlandırıyor? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli?

HACI BAYRAMI VELİ AŞKIN YOLCULUĞU MOLLA RÜSTEM KİMDİR?

Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Rüstem'i canlandıran isim Fırat Kopkorur'dur.

FIRAT TOPKORUR KİMDİR?

Fırat Topkorur (17 Ocak 1982, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu . 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. 2018 yılında Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.

Filmografi

Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021

Kırmızı Oda (Servet) - 2021

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020

İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019

Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018

Şahsiyet (Firuz) - 2018

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) - 2016

Son Çıkış - 2015

Darbe - 2015

Fatih-Harbiye (Cihan[5]) - 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) - 2012

Sen de Gitme - 2011

Off Karadeniz - 2010

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