Fırat Topkorur kimdir? Hacı Bayram Veli Molla Rüstem kim, gerçek adı nedir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri...
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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizi karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Molla Rüstem geliyor. Peki, Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem' kimdir? Kim canlandırıyor? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli? Molla Rüstem karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Fırat Topkorur kimdir, Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğu Molla Rüstem kimdir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir? Kim canlandırıyor? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli?
HACI BAYRAMI VELİ AŞKIN YOLCULUĞU MOLLA RÜSTEM KİMDİR?
Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Rüstem'i canlandıran isim Fırat Kopkorur'dur.
FIRAT TOPKORUR KİMDİR?
Fırat Topkorur (17 Ocak 1982, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu . 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. 2018 yılında Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.
Filmografi
- Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021
- Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021
- Kırmızı Oda (Servet) - 2021
- Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
- İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
- Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
- Şahsiyet (Firuz) - 2018
- Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
- Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
- Kehribar (Yıldırım) - 2016
- Son Çıkış - 2015
- Darbe - 2015
- Fatih-Harbiye (Cihan[5]) - 2013-2015
- Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
- Sen de Gitme - 2011
- Off Karadeniz - 2010