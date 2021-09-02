Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı

Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Fırat nehrine serinlemek için giren 5 kişiden birisi boğulurken, 4 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Fırat nehrine serinlemek için giren 5 kişiden birisi boğulurken, 4 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat nehrine serinlemek için giren 5 genç bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Suda çırpınan 5 kişi vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki Süleyman Çınar hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurtarılan 4 kişiden birinin daha durumun ağar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın yakınları hastanede feryat ederek sinir krizi geçirdi.

(Hanifi Güzel/İHA)

Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı
Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı
Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı
Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.09.2021 17:23:19. #1.13#

title