Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı
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Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığı, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı.

20.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:14
Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı

Ülkü Ocakları Başkanlığı, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen 'nu andı.

Çakıroğlu'nu anma ve şehitlere saygı yürüyüşü etkinliği Atatürk Parkı'nda başladı.

Yürüyüşe, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ile MHP ilçe yönetimi ve çok sayıda kişi katıldı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bayrak inmez, ezan dinmez" sloganlarıyla başlayan yürüyüşte Tür bayrağı ve pankart taşındı.

Kaynak: AA
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