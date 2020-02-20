Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı

20.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:14

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığı, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı.

Çakıroğlu'nu anma ve şehitlere saygı yürüyüşü etkinliği Atatürk Parkı'nda başladı.

Yürüyüşe, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ile MHP ilçe yönetimi ve çok sayıda kişi katıldı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bayrak inmez, ezan dinmez" sloganlarıyla başlayan yürüyüşte Tür bayrağı ve pankart taşındı.

Kaynak: AA