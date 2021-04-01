Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
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Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti

Genç oyuncu Fırat Altunmeşe, ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'dan ayrılma kararı aldı. Altunmeşe'nin koronadan dolayı panik atak yaşadığı ve bu sebeple diziye veda ettiği öğrenildi.

FOX TV ekranlarından perşembe akşamları izleyici ile buluşan Mucize Doktor, hayranlarının karşısına bir veda haberiyle daha geldi.

PANİK ATAK YAŞAMAYA BAŞLADI

MF Yapım imzası taşıyan sevilen dizide, Demir karakterine hayat veren İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe, ayrılık kararı aldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle panik atak yaşamaya başlayan Altunmeşe'nin bu sebepten ötürü diziye veda edeceği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun başka bir yapım şirketiyle de anlaştığı öğrenildi.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ''Vicdan'' dizisi ile yaşadı. Kaçak Gelinler, Maral ve Kehribar projeleri ile tanınan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerinin dışında müzik kariyerini de başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

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Damla Çelikli
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