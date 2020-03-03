: Firari hükümlü "iş yerinden hırsızlık" yapınca yakalandı

03.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:50

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Esenyurt'ta iş yerinden hırsızlık yapınca yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş yerinden 2 oyun konsolu, 2 battaniye ve yorgan seti çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Cem Ş'yi (28) Esenyurt'ta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin Esenyurt'ta 11 Şubat'ta meydana gelen 2 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hırsızlık" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Ayrıca şüpheli Cem Ş'nin 14 Ocak'ta Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarının faili olarak arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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