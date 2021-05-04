Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.G.Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.G.Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.G.Ş.'nin kentteki adresini belirledi. R.G.Ş., saklandığı eve yapılan operasyonla yakalandı. R.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN