Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
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Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı

Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ta kurban pazarından kaçan koçlar trafiği birbirine kattı.

Tokat'ta kurban pazarından kaçan koçlar trafiği birbirine kattı.

Tokat'ta, arefe günü yoğunluğun yaşandığı kurban pazarına satılmaya getirilen kurbanlıklardan 5'i firar etti. Almus ilçesine bağlı Bakımlı köyünde besicilik yapan Lütfi Yaman, kurban pazarına getirdiği koçları traktörden indirirken panikleyen hayvanlar sağa sola kaçıştı. Kurbanlık koçlardan 5 tanesi Yeşilırmak kenarından ilerleyerek ana yola çıktı. Otomobillerin önüne çıkan koçlar trafiğe birbirine kattı. Başıboş şekilde koşarak ilerleyen koçları fark eden iki vatandaş önlerini keserek yakalamaya çalıştı. Bir akaryakıt istasyonunun arka tarafında kıstırılan koçlardan 2'si yakalandı. Yakalanan koçlar güvenli bir alana alınırken, kaçan koçların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kurbanlıkların sahibi ise polise yapılan ihbar sonucu hayvanların yerini öğrenerek arama çalışmalarına başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kayıp 3 koçu arama çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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