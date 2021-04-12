Cihangir'de Finlandiyalı kadına önce bıçakla saldırıp ardından taciz eden sapık tutuklandı
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Cihangir'de Finlandiyalı kadına önce bıçakla saldırıp ardından taciz eden sapık tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Cihangir'de Finlandiyalı olduğu öğrenilen bir kadın güpegündüz saldırıya uğrayıp taciz edildi. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen polis, videodan tespit ettiği saldırganı çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırgan 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında tutuklandı.

Beyoğlu Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda, geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı. Beyoğlu polisinin yakaladığı şüpheli Berzan Erem Ç. (19) adliyeye sevk edildi.

3 SUÇTAN TUTUKLANDI

Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihangir'de Finlandiyalı kadına önce bıçakla saldırıp ardından taciz eden sapık tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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