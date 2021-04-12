Cihangir'de Finlandiyalı kadına önce bıçakla saldırıp ardından taciz eden sapık tutuklandı

İstanbul Cihangir'de Finlandiyalı olduğu öğrenilen bir kadın güpegündüz saldırıya uğrayıp taciz edildi. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen polis, videodan tespit ettiği saldırganı çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırgan 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında tutuklandı.