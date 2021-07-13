Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir oyun parkından paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir oyun parkından paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir oyun parkından paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü. Bir oyun parkında uzanırken çektiği fotoğrafı "Zaman geçirmenin en iyi yolu" notuyla paylaşan Marin'i destekleyenler bu kareyi samimi ve doğal bulurken, eleştirenler ise paylaşımı bir Başbakan için ciddiyetsiz ve uygunsuz buldu. Marin'e tepki gösteren kullanıcılardan biri "Başka hangi Başbakan kendisinin böyle bir fotoğrafını çekerdi bilmiyorum" yorumunda bulundu.

Finlandiya'da 2019 yılında Başbakan seçilerek Avrupa'nın en genç lideri olan 35 yaşındaki Sanna Marin, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasi figürlerden biri.

BİR OYUN PARKINDA UZANIRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Marin'in 459 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı son paylaşım tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen paylaşımda Marin, bir oyun parkında uzanırken görülüyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir oyun parkından paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü

DESTEKLEYENLER KADAR ELEŞTİRENLER DE VAR

Fotoğrafa, "Oyun alanında zaman geçirmenin en iyi yolu" notunu düşen Marin'i destekleyenler bu kareyi samimi ve doğal bulurken, eleştirenler ise Başbakan için ciddiyetsiz ve uygunsuz buldu.

"HANGİ BAŞBAKAN BÖYLE BİR FOTOĞRAF ÇEKER?"

Marin'e tepki gösteren kullanıcılardan biri, "Orada yaz geldiği açık bir şekilde belli. Başka hangi Başbakan kendisinin böyle bir fotoğrafını çekerdi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir oyun parkından paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü - Haberler
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