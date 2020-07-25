Fındık işçisi genci tatilciler kurtardı Fındık işçisi genci tatilciler kurtardıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, denize giren fındık işçisi Vedat Kaya (17) dalgalara kapıldı.

Fındık işçisi genci tatilciler kurtardı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, denize giren fındık işçisi Vedat Kaya (17) dalgalara kapıldı. Genci, vatandaşlar kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı bölgesinde meydana geldi. Şırnak'tan fındık toplamak için Akçakoca'ya gelen Vedat Kaya, serinlemek için denize girdi. Dalgalara kapılan Vedat Kaya, bir süre denizde kurtulmak için çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı. Denizin üzerinde hareketsiz duran genci görenler yardıma koştu. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA