Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il fındık fiyatları!
2021 fındık fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Tarım gündeminin en önemli konularından olan 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL olacağı, çiftçilerin çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL? Fındık fiyatları ne kadar oldu?
Fındık hasadı yapanlar bu sene fındık kilogram fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Üreteciler ve tüketiciler fındık fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını ararken Fındık fiyatları ne kadar oldu, 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL, merak edildi. İşte, İl il fındık fiyatları!
2021 GÜNCEL FINDIK KİLOGRAM FİYATI NE KAÇ TL?
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL
SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL
SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL
TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL
ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL