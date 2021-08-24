Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il fındık fiyatları!

2021 fındık fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Tarım gündeminin en önemli konularından olan 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL olacağı, çiftçilerin çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 güncel fındık kilogram fiyatı ne kaç TL? Fındık fiyatları ne kadar oldu?