Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'un topuk ve kaval kemiği kırıldı
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Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'un topuk ve kaval kemiği kırıldı

Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'un topuk ve kaval kemiği kırıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Ordu'da fındık bahçesinde gezerken düşmesi sonucu topuk ve kaval kemiği kırıldı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Ordu'da fındık bahçesinde gezerken düşmesi sonucu topuk ve kaval kemiği kırıldı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun, hafta sonu tatili için memleketi Ordu'ya geldi. Ulubey ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gezen Torun, dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından özel hastaneye götürülen ve topuk ile kaval kemiğinde kırıkların olduğu belirlenen Torun'un ayağı alçıya alındı. Alçının 6 hafta sonra çıkarılacağı, CHP'li Torun'un ise Ankara'ya gittiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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