Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak
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Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur'un 17 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanması gereken 129. bölümü Show TV'nin yayın akışından kaldırıldı. Dizinin yayın hayatına 1 hafta ara vereceği ortaya çıktı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.

YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekrana gelmeyecek. Show TV'nin aldığı kararla dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri Show TV'de ekrana gelecek.

Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Çukur'un yeni bölümü ise 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV'de olacak. Dizi 7 Haziran'da ise 131. bölümüyle final yapacak.

Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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