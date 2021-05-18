Final Fantasy XIV PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek

Square Enix, Final Fantasy XIV PlayStation 5 versiyonunun 25 Mayıs'ta çıkış yapacağını açıkladı. Final Fantasy PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta oyunseverlele buluşacak.

Final Fantasy PlayStation 5 versiyonu ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından çokça aratılmaya ve sorulmaya başlanmıştı. Final Fantasy PlayStation 5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra oyunun 25 Mayıs'ta 5.55 güncellemesi gelecek.

5.55 güncellemesi Death Unto Dawn ana senaryosunun ikinci kısmını, Save the Queen görevlerinde yeni iyileştirmeler, YoRHa: Dark Apocalypse son görev aşamalarını ve tüm Triple Triad kartlarını toplayan oyuncular için hediyeler gelmiş olacak.

FİNAL FANTASY XIV YOL HARİTASI

25 Mayıs – 5.55 Güncellemesi

Temmuz – "Make it Rain" Campaign

Haziran'dan Temmuz'a – 5.57 Güncellemesi

Temmuz'dan Ağustos'a – 5.58 Güncellemesi

Ağustos – "Moonfire Faire"/ "The Rising"

Eylül– Final Fantasy XV İş Birliğinin Geri Dönüşü

23 Kasım – Final Fantasy XIV: Endwalker Genişlemesi

22 milyondan fazla kayıtlı oyuncu sayısına sahip olan çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu olan Final Fantasy XIV şuan PlayStation 4, PC ve Mac üzerinde oynanabilir durumda.