Final Fantasy XIV PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek
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Final Fantasy XIV PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek

Final Fantasy XIV PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Square Enix, Final Fantasy XIV PlayStation 5 versiyonunun 25 Mayıs'ta çıkış yapacağını açıkladı. Final Fantasy PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta oyunseverlele buluşacak.

Final Fantasy PlayStation 5 versiyonu ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından çokça aratılmaya ve sorulmaya başlanmıştı. Final Fantasy PlayStation 5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra oyunun 25 Mayıs'ta 5.55 güncellemesi gelecek.

5.55 güncellemesi Death Unto Dawn ana senaryosunun ikinci kısmını, Save the Queen görevlerinde yeni iyileştirmeler, YoRHa: Dark Apocalypse son görev aşamalarını ve tüm Triple Triad kartlarını toplayan oyuncular için hediyeler gelmiş olacak.

FİNAL FANTASY XIV YOL HARİTASI

25 Mayıs – 5.55 Güncellemesi

  • Temmuz – "Make it Rain" Campaign
  • Haziran'dan Temmuz'a – 5.57 Güncellemesi
  • Temmuz'dan Ağustos'a – 5.58 Güncellemesi
  • Ağustos – "Moonfire Faire"/ "The Rising"
  • Eylül– Final Fantasy XV İş Birliğinin Geri Dönüşü
  • 23 Kasım – Final Fantasy XIV: Endwalker Genişlemesi

22 milyondan fazla kayıtlı oyuncu sayısına sahip olan çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu olan Final Fantasy XIV şuan PlayStation 4, PC ve Mac üzerinde oynanabilir durumda.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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