Final Fantasy XIV PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek
Square Enix, Final Fantasy XIV PlayStation 5 versiyonunun 25 Mayıs'ta çıkış yapacağını açıkladı. Final Fantasy PS5 versiyonu 25 Mayıs'ta oyunseverlele buluşacak.
Final Fantasy PlayStation 5 versiyonu ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından çokça aratılmaya ve sorulmaya başlanmıştı. Final Fantasy PlayStation 5 versiyonu 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek.
Bunun yanı sıra oyunun 25 Mayıs'ta 5.55 güncellemesi gelecek.
5.55 güncellemesi Death Unto Dawn ana senaryosunun ikinci kısmını, Save the Queen görevlerinde yeni iyileştirmeler, YoRHa: Dark Apocalypse son görev aşamalarını ve tüm Triple Triad kartlarını toplayan oyuncular için hediyeler gelmiş olacak.
FİNAL FANTASY XIV YOL HARİTASI
25 Mayıs – 5.55 Güncellemesi
- Temmuz – "Make it Rain" Campaign
- Haziran'dan Temmuz'a – 5.57 Güncellemesi
- Temmuz'dan Ağustos'a – 5.58 Güncellemesi
- Ağustos – "Moonfire Faire"/ "The Rising"
- Eylül– Final Fantasy XV İş Birliğinin Geri Dönüşü
- 23 Kasım – Final Fantasy XIV: Endwalker Genişlemesi
22 milyondan fazla kayıtlı oyuncu sayısına sahip olan çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu olan Final Fantasy XIV şuan PlayStation 4, PC ve Mac üzerinde oynanabilir durumda.