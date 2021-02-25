Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı
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Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı

25.02.2021 18:30 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:26
Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan şahıs uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.

Marmaris Narkotik Suçlar Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı.

ÜSTÜNDEN 150 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Dosya savcılığından alınan arama kararı sonrası G.H.G isimli şahıs gece saatlerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yapılan üst aramasında 3 parça halinde 50 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.H.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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