Film gibi kovalamaca bilindik sonla bitti, kıskıvrak yakalanan şahıs suçunu itiraf etti

Samsun'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kontrol noktasında bir aracı durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Fazla kaçamayan şahıs, alkol aldığı ve ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi sitesi yakınlarında, filmleri aratmaya bir kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, "İçerisinde silah olduğu" yönünde ihbar aldığı bir aracı kontrol noktasında durdurmak istedi ancak araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı.

UYARILARA RAĞMEN KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi sitesine giden şahıs buradan daha sonra Atatürk Bulvarı'na çıkıp Samsun merkez istikametine kaçmayı sürdürdü. O.K. idaresindeki 34 DIK 559 plakalı otomobil bütün ikaz ve uyarılarak rağmen Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Melihşah Sokak üzerine kadar geldi.

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Aracıyla kaçmaya devam eden O.K., önce park halindeki 55 AVG 84 plakalı otomobile çarpıp daha sonra de yine yol kenarında park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralı olarak ele geçen O.K., kelepçelenerek ambulans bekledi. Polis ekipleri de kaçan araçta arama yaptı.

"EHLİYETİM YOK, O YÜZDEN KAÇTIM"

Polisler tarafından ambulansa götürülen O.K., etrafındaki meraklı kalabalığa hitaben, "Ehliyetim yok o yüzden kaçtım. Bir şey yok yani. İki bira içtim, ehliyetim yok. Başka bir şey yok. Zaten çıkar kanımda" dedi. O.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı