Filiz Kahveci kimdir? Filiz Kahveci kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Filiz Kahveci kimdir? Filiz Kahveci kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) eski Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabı üzerinden Filiz Kahveci ile evleneceklerini duyurdu.

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından Filiz Kahveci ile evleneceklerini söyledi. Filiz Kahveci kimdir?Filiz Kahveci kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

FİLİZ KAHVECİ KİMDİR?

Filiz Kahveci'nin doğum yılı 1974'dür. Dolayısıyla 51 yaşındadır.

Buğra Gökçe, 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Gökçe, 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesi alan Gökçe, Nisan 2024 itibarıyla İPA Başkanlığı'na atanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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