Filistinliler, İsrail'e Karşı Soğan Maskesini Buldu

Barışçıl eylemler sırasında İsrail askerlerinin sert müdahalelerine maruz kalan Filistinliler, özellikle İsrail güçlerinin müdahale ederken sıkça kullandığı gaza karşı yeni maske icat etmek zorunda kaldı.

SOĞAN MASKESİ ÇÖZÜMÜ

Pek çok Filistinli, gösterilere, gazın etkisinden kurtulmak amacıyla eski pet şişeler ve "soğan" kullanarak yaptıkları basit ancak etkili "gaz maskesi"yle katılıyor. Hatta bazıları, bu "soğanlı gaz maskesi"yle sosyal medyada ses de getirebiliyor. Nitekim 9 yaşındaki Filistinli Muhammed Ayyash, kendi yaptığı gaz maskesiyle İsrail Gazze sınırında gerçekleşen Toprak Günü protestolarında "El Cezire" televizyonu tarafından görüntülenince, adeta direnişin yüzü haline geldi.

FİKRİ BABASINDAN ALDI

Taze soğanı bez bir maskenin içine koyan küçük çocuğun görüntü ve fotoğrafları internette neredeyse paylaşım rekoru kırarken, El Cezire'ye konuşan Muhammed, fikri babasından aldığını ve bu maskeyi İsrail'in gaz saldırılarına başlamasının ardından yaptığını söyledi. Ailesinin önceden yaşadığı yerlerin İsrail'in işgali altında olduğunu söyleyen ve bir mülteci kampında yaşayan Muhammed, İsrail askerlerinden korkmadığını, ayrıca ailesinin topraklarına geri dönmek istediğini de sözlerine ekledi.