- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor
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- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor

15.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:34

- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genç, topladığı bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor.

- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genç, topladığı bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor.

İşgal altında olan Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşayan Filistinli genç Munir Al Sharha topladığı en az bin 300 tarihi eseri bir kafede sergiliyor. Kendi çabasıyla kafe açan Filistinli genç, tarihi eserleri herkesin inceleyebilmesi için ziyaretçileri bekliyor. Al Sharha, sergilediği eserlerin bazılarının dedelerinden ve ailesinden miras kaldığını söylerken bazılarının da arkadaşlarından hediye geldiğini dile getirdi. El Halil'in Dura köyünde yaşayan Munir Al Sharha, "Ailem bu köyde yaşayanların en eskilerinden. Bu kafenin olduğu yer eskiden bir fırındı. Burayı kafeye çevirdim. Dedemden ve babamdan kalan bazı eserler vardı, aynı zamanda kendi paramla çok pahalıya aldığım eserler var. Onları burada sergiliyorum şimdi" dedi.

Al Sharha "Zamanla farklı dinlere ait eserler de aldım. Bu şekilde küçük bir müze gibi oldu. Şimdiye kadar 175'si çok pahalı eserler olmak üzere bin 300 ila bin 350 arasında eser var" ifadelerini kullandı.

Munir Al Sharha'nın açtığı kafe kısa sürede El-Halil kentindeki en özel kafelerden biri oldu. Eserleri yakından görmek isteyen Filistinliler kafeye akın ediyor.

- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor
- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor
- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor
- Filistinli genç en az bin 300 tarihi eseri kafede sergiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT

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