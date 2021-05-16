Filistinli çocuğu diri diri yaktılar!

Tansiyonun giderek yükseldiği Kudüs'e saldırıların sebebi ve sokaktaki destekçisi olan ve Filistinlilerin evlerine el koymaya çalışan İsrailli siviller, bu kez de başkent Tel Aviv'in ortasında kendilerini gösterdi. Sahil kentinin turistik Yafa mahallesinde Filistinli bir çocuğu Molotof kokteyli atarak diri diri yaktı.

Dün, Orta Doğu ve dünya, İsraillilerin insanlığa karşı utanç verici akıl almaz saldırılarından birine daha şahit oldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in eski şehrinde ve görece güvenli kabul edilen turistik bir mahallesi olan Yafa mahallesinde Filistinli bir çocuğa İsrailli "yerleşimci" kisvesi altında faşist bir grup Molotof kokteyliyle saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan çocuk ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevrede yaşayanların çoğunluğunun Yahudi olduğu olay yerinde, olaya müdahale etmekte çekinenler ve bunun yerine izlemekle yetinenler ise dramın boyutunu bir kat daha arttırdı.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar en ufak durulma belirtisi bile göstermeden tüm şiddetiyle sürerken, olaylardan en çok zarar gören yine kadın ve çocuklar olmaya devam ediyor.