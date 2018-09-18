Filistinli Bakan Rajoub: "Filistin'de Doğduk, Gömülene Kadar Burada Yaşayacağız"

SAMSUN (İHA) – Filistin Gençlik ve Spor Bakanı General Jibril Rajoub, "Biz Filistin'de doğduk ve gömülene kadar Filistin'de yaşayacağız. Beyaz bayrak kaldırıp teslim olmak bizim kitabımızda yer almıyor. Ne bu jenerasyonda ne de 50 yıl sonraki jenerasyonda bu olmayacak" dedi.

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF- Dİ), Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı, Samsun'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs-2018 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti Uluslararası Programı kapsamında İİT Gençlik Forumunca ağırlıklı olarak Filistinli gençler için düzenlenen eğitim kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığının 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştiriliyor. Kampın açılışında konuşan Filistin Gençlik ve Spor Bakanı General Jibril Rajoub, dünya gündemi ve Filistin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Filistin'de doğduk, gömülene kadar buradayız. Teslim olmak bizim kitabımızda yok"

Filistin'in asla teslim olmayacağını ifade eden Filistin Gençlik ve Spor Bakanı General Jibril Rajoub, "İsrail'in ırkçı yönetimi altında yaşıyoruz. Onlar, bu dönemin yeni Nazileri. ABD yönetimi de şu anda İsrail'in yaptığı her şeyi destekliyor. Trump, Kudüs'ü çok rahat bir şekilde Yahudilere teslim etti. Ama şunu unuttu ki Kudüs, hem Filistin'in hem de İslam dünyasının merkezidir, öyle de kalacaktır. Trump, göçmenler konusunda farklı uygulamalar yapıyor. Mali yollarla Filistinlilerin tutkusunu yok edebileceğine inanıyor. Ancak biz hiçbir şekilde yıkılmayız. Birliğimiz bozulmaz. Trump istediği her şeyi yapabilir ancak barışçıl bir çözüm bulmazsak, Filistin İsrail sorununu kendi yoluyla çözemez. Trump, Filistinlilere karşı tüm taktiklerini kullanabilir. Bu taktikler bölgesel güvenliği ve istikrarı sağlayabilecek çözümler değil. Filistinlilerin kendi devletini koruma hakları var. Bu olması gereken bir şeydir. Çılgın, ırkçı ve faşist işgal altında yaşıyoruz. İsrail, 51 yıldır Filistin'i yok etmek istemekte, haritadan silmek istemektedir. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Bizim insanlarımızın dayanıklılığı var. Biz Filistin'de doğduk ve gömülene kadar Filistin'de yaşayacağız. Beyaz bayrak kaldırıp teslim olmak bizim kitabımızda yer almıyor. Ne bu jenerasyonda ne de 50 yıl sonraki jenerasyonda bu olmayacak" diye konuştu.

"Bağımsız Filistin devleti yakın bir zaman sonra ortaya çıkacaktır"

Türkiye'nin Filistin'e destek vermesiyle büyük bedeller ödediğinin altını çizen Jibril Rajoub, "Trump ve faşist Netenyahu şunu bilsin ki Ürdün Nehri arasında yaşayan insanların yüzde 50'si Filistinlidir ve Yahudi değildir. Filistinli insanların varlığını inkar etmek en büyük terördür. Barışa ulaşmanın en doğru yolu, bizim haklarımızın farkına varılması ve bunların bize verilmesidir. Filistin bağımsızlığını, yasallığını ve meşruiyetini kabul etmek barışçıl bir adımdır. Çatışmadan çıkmanın en doğru yolu budur. Bizim çektiklerimizin duyurulması adına yaptıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm Müslümanların dünya çapındaki destekleri çok önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Faşizm, Siyonizm ve Trump'ın cehenneme kadar yolları var. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i desteklemekle çok büyük bedeller ödüyorlar. Filistin halkı ve Türk halkı sonunda kazanacak. Çünkü bizim davamız çok haklı bir dava. Bir süre sonra bağımsız bir Filistin devleti ortaya çıkacaktır. Savaşımıza ve direnmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Arap ülkelerinin bir kısmı Filistin davasını savunmuyorlar"

Arap ülkelerinden bazılarının Filistin'i desteklemediğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "İslam devletlerinin büyük bir kapasitesi ve gücü var. Ama maalesef bu gücü birlikte olmadığımız için dışarıya yansıtamıyoruz. İslam ülkelerini AB'ci, ABD'ci, İngiltereci gibi ayırmak istiyorlar. Müslüman devletlerin menfaati söz konusu olduğunda bir araya gelemiyoruz. Filistin meselesi bütün İslam dünyasının ortak konusudur. Bu kampta bu konular görüşülecek. İslam devletleri varlık yokluk savaşı verdiğinde, Filistin varlık savaşı verdiğinde Müslüman bir ülkenin ABD, İngiliz ve İsrail politikasını savunması zorumuza gidiyor. Maalesef Arap ülkelerinin bir kısmı Filistin davasını savunmuyorlar. Orada İsrail penceresinden ve ABD penceresinden bakanlar var. Bu kamp bizlere gerçekleri öğretecektir" dedi.

Programda ayrıca Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İİT Başkanı Elshad İskandarav, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Filistin'in bağımsızlığının çok önemli olduğunu söyledi.

Kampa Filistinli ve Türk öğrencilerin yanı sıra Somali, Malezya, Irak, Lübnan, Endonezya, Bangladeş, Arnavutluk, Afganistan, Nijerya ve Azerbaycan'dan 70 öğrenci katılıyor. Kamp 23 Eylül'de sona erecek. - SAMSUN