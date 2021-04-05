Filistin yönetiminden, seçimlerin Kudüs'te de düzenlenmesi için uluslararası topluma çağrı
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Filistin yönetiminden, seçimlerin Kudüs'te de düzenlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Filistin yönetiminden, seçimlerin Kudüs'te de düzenlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'deki milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesi için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'deki milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesi için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığının Avrupa Birliği, BM, ABD ve Rusya'ya mektup gönderdiğini belirten Iştiyye, "Kudüs'teki halkımızın (seçimlere) katılmasına izin verilmesi dahil, İsrail'in imzalanan anlaşmalara bağlı kalması için müdahil olmaları talep edildi." dedi.

Iştiyye, tüm Filistinli grupların da Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesi konusunda ısrar ettiğini ve Kudüs'ün 1996, 2005 ve 2006 yıllarındaki seçimlere dahil olduğunu hatırlattı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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